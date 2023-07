Palantir Aktie News: Palantir am Nachmittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Palantir. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,4 Prozent auf 16,99 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 2,4 Prozent auf 16,99 USD zu. Bei 17,10 USD erreichte die Palantir-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 16,70 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 2.163.584 Palantir-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,16 USD) erklomm das Papier am 08.06.2023. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 0,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 5,93 USD fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 65,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 08.05.2023 lud Palantir zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 525,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 446,36 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Palantir am 09.08.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Palantir im Jahr 2024 0,252 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

KI-Hype bringt NYSE-Titel C3.ai-Aktie 185 Prozent Kursplus seit Jahresstart: Leerverkäufer treiben die Kurse

NYSE-Titel Palantir-Aktie hat ihren Wert innerhalb von einem Jahr nahezu verdoppelt - ist das Papier noch immer ein Kauf?

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison