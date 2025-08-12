Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Palantir gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Palantir-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 188,30 USD.

Die Palantir-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 188,30 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Palantir-Aktie bisher bei 189,45 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 189,00 USD. Der Tagesumsatz der Palantir-Aktie belief sich zuletzt auf 1.879.506 Aktien.

Bei 189,45 USD markierte der Titel am 13.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palantir-Aktie somit 0,61 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 05.09.2024 Kursverluste bis auf 29,32 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palantir-Aktie mit einem Verlust von 84,43 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Palantir-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palantir 0,000 USD aus.

Am 04.08.2025 lud Palantir zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Palantir 0,06 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Palantir in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,00 Mrd. USD im Vergleich zu 678,13 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,642 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Acht Tech-Aktien im Wettlauf: Wer könnte vor NVIDIA die 5-Billionen-Dollar-Marke knacken?

Palantir-Aktie tiefer: Palantir wehrt sich gegen Vorwürfe mangelnder Datensicherheit

Palantir-Aktie schließt nach erneutem Allzeithoch freundlich: Milliardenumsatz beflügelt den Kurs