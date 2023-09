Palantir Aktie News: Palantir verzeichnet am Nachmittag Verluste

Palantir im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 15,57 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 15,57 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Palantir-Aktie bisher bei 15,55 USD. Bei 15,55 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 767.948 Palantir-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.08.2023 markierte das Papier bei 20,24 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 29,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,93 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palantir-Aktie 61,95 Prozent sinken.

Palantir gewährte am 07.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Palantir im vergangenen Quartal 533,32 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palantir 473,01 USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Palantir am 07.11.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palantir einen Gewinn von 0,227 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

NYSE-Wert Palantir-Aktie stark unter Druck: Palantir laut Morgan Stanley-Analyst risikoreich

Palantir-Aktie im Fokus: Was Investoren über Palantir wissen sollten