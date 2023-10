Palantir Aktie News: Palantir am Freitagmittag mit Abschlägen

Palantir im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 16,86 EUR abwärts.

Die Palantir-Aktie notierte um 12:03 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 16,86 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Palantir-Aktie bis auf 16,85 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 58.099 Palantir-Aktien.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,48 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Palantir-Aktie 9,58 Prozent zulegen. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,59 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palantir-Aktie 66,84 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Palantir am 07.08.2023 vor. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit -0,01 USD je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 533,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 473,01 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Palantir am 07.11.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,228 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

NYSE-Wert Palantir-Aktie stark unter Druck: Palantir laut Morgan Stanley-Analyst risikoreich

Palantir-Aktie im Fokus: Was Investoren über Palantir wissen sollten