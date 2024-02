Palantir Aktie News: Palantir zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Palantir. Zuletzt konnte die Aktie von Palantir zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,0 Prozent auf 22,63 EUR.

Die Palantir-Aktie konnte um 12:03 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 22,63 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Palantir-Aktie bei 22,79 EUR. Bei 22,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Palantir-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 99.066 Stück gehandelt.

Am 12.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,69 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,68 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,61 EUR. Dieser Wert wurde am 05.05.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palantir-Aktie 70,77 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Palantir-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Palantir veröffentlichte am 05.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 608,35 USD umgesetzt, gegenüber 477,88 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 06.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Palantir im Jahr 2024 0,330 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

