Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir springt am Freitagnachmittag an

Die Aktie von Palantir gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Palantir-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 8,1 Prozent auf 86,06 USD nach oben.

Die Palantir-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 8,1 Prozent auf 86,06 USD. Bei 86,40 USD erreichte die Palantir-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 83,02 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.040.339 Palantir-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,40 USD. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,71 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.04.2024 bei 20,33 USD. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 323,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Palantir-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 03.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 827,52 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 608,35 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 12.05.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,541 USD je Palantir-Aktie.

