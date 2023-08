Palantir Aktie News: Palantir zieht am Montagmittag an

Palantir im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Palantir. Die Palantir-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 14,14 EUR.

Um 12:02 Uhr sprang die Palantir-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 14,14 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Palantir-Aktie bei 14,25 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 46.914 Palantir-Aktien.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,48 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palantir-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 5,59 EUR. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 60,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Palantir ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 533,32 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palantir einen Umsatz von 473,01 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 07.11.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palantir-Aktie in Höhe von 0,225 USD im Jahr 2023 aus.

