Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Die Aktie von Palantir zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Palantir-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 185,01 USD.

Die Palantir-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 185,01 USD. Zwischenzeitlich stieg die Palantir-Aktie sogar auf 185,09 USD. Mit einem Wert von 182,52 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.758.663 Palantir-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 189,45 USD. Dieser Kurs wurde am 13.08.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palantir-Aktie derzeit noch 2,40 Prozent Luft nach oben. Bei 29,32 USD fiel das Papier am 05.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 84,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Palantir-Aktie.

Am 04.08.2025 hat Palantir in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Palantir 0,06 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,00 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 48,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 678,13 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Palantir am 10.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,642 USD je Palantir-Aktie belaufen.

