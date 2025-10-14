Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir steigt am Abend

Palantir im Fokus

Die Aktie von Palantir zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Palantir zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,3 Prozent auf 181,33 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Palantir-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 181,33 USD. Im Tageshoch stieg die Palantir-Aktie bis auf 182,21 USD. Bei 176,15 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 6.521.543 Palantir-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 189,45 USD erreichte der Titel am 14.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palantir-Aktie derzeit noch 4,48 Prozent Luft nach oben. Am 17.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,36 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 77,74 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Palantir-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Palantir veröffentlichte am 04.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 USD gegenüber 0,06 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Palantir 1,00 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 48,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 678,13 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Palantir am 03.11.2025 präsentieren.

In der Palantir-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,647 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

