Palantir Aktie News: Palantir zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Palantir gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 18,42 EUR zu.

Im Tradegate-Handel gewannen die Palantir-Papiere um 12:03 Uhr 0,1 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Palantir-Aktie bisher bei 18,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 18,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 41.515 Palantir-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.11.2023 bei 18,57 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palantir-Aktie derzeit noch 0,84 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,59 EUR am 28.12.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palantir-Aktie 229,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 02.11.2023 legte Palantir die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 558,16 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 477,88 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 14.02.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Palantir ein EPS in Höhe von 0,246 USD in den Büchern stehen haben wird.

