14.11.25 16:08 Uhr
Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag gesucht

14.11.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Palantir gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 172,70 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 172,70 USD zu. Die Palantir-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 172,82 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 167,05 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4.225.646 Palantir-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 207,52 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palantir-Aktie derzeit noch 20,16 Prozent Luft nach oben. Bei 58,54 USD fiel das Papier am 15.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 66,10 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Palantir-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 03.11.2025 hat Palantir die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD gegenüber 0,06 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Palantir im vergangenen Quartal 1,18 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 62,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palantir 725,52 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.02.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Palantir ein EPS in Höhe von 0,722 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

