Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Freitagabend entwickeln
So entwickelt sich Palantir

Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Abend im Aufwind

14.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Palantir zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Palantir-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Palantir-Papiere um 20:08 Uhr 1,5 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Palantir-Aktie bei 177,29 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 167,05 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 9.739.102 Palantir-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 207,52 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 15,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.11.2024 bei 58,54 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 66,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Palantir-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 03.11.2025 hat Palantir die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir noch ein Gewinn pro Aktie von 0,06 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Palantir mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 725,52 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 62,79 Prozent gesteigert.

Palantir wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 18.02.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,722 USD je Palantir-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie: Kursexplosion nach KI-getriebenem Rekordquartal - Analysten werden vorsichtig

Palantir-Aktie im Auf und Ab: Umsatzboom trifft auf Bewertungsängste

Palantir-Aktie mit Erholungstendenzen: Rekordzahlen überschattet von massiver Bewertungsskepsis

