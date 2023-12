Palantir Aktie News: Palantir am Donnerstagnachmittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von Palantir zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Palantir-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 18,46 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 3,3 Prozent auf 18,46 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Palantir-Aktie bei 18,57 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,17 USD. Bisher wurden via New York 1.883.598 Palantir-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,84 USD an. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 18,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,93 USD am 28.12.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 67,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 02.11.2023 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das vergangene Quartal hat Palantir mit einem Umsatz von insgesamt 558,16 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 477,88 USD erwirtschaftet worden waren, um 16,80 Prozent gesteigert.

Am 14.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,246 USD je Palantir-Aktie.

