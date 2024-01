Palantir Aktie News: Palantir gewinnt am Mittag an Boden

Blick auf Palantir-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Palantir. Zuletzt konnte die Aktie von Palantir zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 15,36 EUR.

Die Palantir-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 11:54 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 15,36 EUR. Die Palantir-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,50 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,28 EUR. Zuletzt wechselten 23.631 Palantir-Aktien den Besitzer.

Am 21.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,24 Prozent hinzugewinnen. Am 25.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 59,95 Prozent würde die Palantir-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 558,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 477,88 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 14.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,246 USD je Palantir-Aktie belaufen.

