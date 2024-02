Palantir Aktie News: Palantir am Donnerstagvormittag mit Kursfeuerwerk

Palantir im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Palantir. Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,1 Prozent auf 25,25 USD.

Die Aktie legte um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 5,1 Prozent auf 25,25 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Palantir-Aktie bisher bei 25,49 USD. Bei 24,19 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Von der Palantir-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 73.497 Stück gehandelt.

Am 13.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,52 USD. Mit einem Zuwachs von 1,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,21 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 71,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palantir 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 05.02.2024 lud Palantir zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,04 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 608,35 USD umgesetzt, gegenüber 508,62 USD im Vorjahreszeitraum.

Palantir wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 06.05.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,330 USD je Palantir-Aktie belaufen.

