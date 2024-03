Palantir Aktie News: Palantir am Nachmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Palantir gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Palantir-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 24,05 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Palantir-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 24,05 USD. Die Palantir-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,63 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 23,83 USD. Zuletzt wechselten 3.040.867 Palantir-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.03.2024 auf bis zu 27,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,28 USD ab. Mit Abgaben von 69,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Palantir-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 05.02.2024 legte Palantir die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 608,35 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palantir einen Umsatz von 508,62 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 06.05.2024 dürfte Palantir Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,330 USD je Palantir-Aktie.

