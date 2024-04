Palantir Aktie News: Palantir zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Kurs der Palantir

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 22,96 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 22,96 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Palantir-Aktie bei 23,07 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,79 USD. Der Tagesumsatz der Palantir-Aktie belief sich zuletzt auf 868.988 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.03.2024 auf bis zu 27,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 05.05.2023 auf bis zu 7,28 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 68,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Palantir-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Palantir gewährte am 05.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von 0,04 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 608,35 USD – ein Plus von 19,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palantir 508,62 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.05.2024 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,330 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

