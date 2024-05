Palantir Aktie News: Palantir am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Palantir im Blick

Die Aktie von Palantir hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 21,45 USD bewegte sich die Palantir-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Palantir-Aktie ließ sich um 15:44 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 21,45 USD. Zwischenzeitlich stieg die Palantir-Aktie sogar auf 21,81 USD. Die Palantir-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 21,43 USD ab. Bei 21,71 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 866.382 Palantir-Aktien gehandelt.

Am 08.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 27,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. 28,21 Prozent Plus fehlen der Palantir-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 17.05.2023 auf bis zu 9,35 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 56,41 Prozent würde die Palantir-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Palantir-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palantir am 06.05.2024. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 525,19 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 634,34 Mio. USD ausgewiesen.

Am 05.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Palantir veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palantir-Aktie in Höhe von 0,329 USD im Jahr 2024 aus.

