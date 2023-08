Palantir Aktie News: Palantir fällt am Mittag

Palantir im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Palantir. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,0 Prozent auf 14,29 EUR.

Das Papier von Palantir gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 11:58 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 14,29 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Palantir-Aktie ging bis auf 14,15 EUR. Bei 14,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 42.907 Palantir-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Palantir-Aktie 29,33 Prozent zulegen. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,59 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 60,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie.

Am 08.08.2023 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,01 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 533,32 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palantir 473,01 USD umgesetzt.

Die Palantir-Bilanz für Q3 2023 wird am 07.11.2023 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Palantir-Gewinn in Höhe von 0,225 USD je Aktie aus.

