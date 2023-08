Notierung im Fokus

Palantir Aktie News: Palantir tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

15.08.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Palantir gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Palantir-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 15,65 USD.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien Palantir 14,06 EUR -0,34 EUR -2,36% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die Palantir-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 15,65 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Palantir-Aktie bis auf 15,52 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,61 USD. Der Tagesumsatz der Palantir-Aktie belief sich zuletzt auf 1.242.988 Aktien. Bei 20,24 USD erreichte der Titel am 02.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,30 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,93 USD. Abschläge von 62,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Am 08.08.2023 hat Palantir in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,01 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 533,32 USD, während im Vorjahreszeitraum 473,01 USD ausgewiesen worden waren. Palantir dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 präsentieren. Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,225 USD je Palantir-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie Palantir-Aktie im Fokus: Was Investoren über Palantir wissen sollten Palantir bei Umsatz und Gewinn im Rahmen der Erwartungen Ausblick: Palantir zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Palantir Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palantir Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com