Palantir Aktie News: Palantir am Vormittag im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Palantir. Das Papier von Palantir legte zuletzt zu und stieg im AMEX-Handel um 2,0 Prozent auf 15,72 USD.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 15,72 USD zu. Die Palantir-Aktie legte bis auf 15,72 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 15,19 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 42.852 Palantir-Aktien.

Am 02.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 20,19 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,48 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 5,93 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palantir-Aktie 165,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palantir am 08.08.2023. Palantir hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,01 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,75 Prozent auf 533,32 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 473,01 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.11.2023 dürfte Palantir Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,225 USD je Palantir-Aktie.

