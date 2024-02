Palantir Aktie News: Palantir behauptet sich am Freitagmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Palantir zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 23,61 EUR zeigte sich die Palantir-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Palantir-Aktie bewegte sich um 12:03 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 23,61 EUR. Der Kurs der Palantir-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,67 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Palantir-Aktie bisher bei 23,32 EUR. Bei 23,60 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten via Tradegate 52.439 Palantir-Aktien den Besitzer.

Bei 23,89 EUR erreichte der Titel am 15.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 1,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,61 EUR. Dieser Wert wurde am 05.05.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palantir-Aktie 256,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Palantir veröffentlichte am 05.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von 0,04 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,61 Prozent auf 608,35 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 508,62 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.05.2024 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Palantir-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,330 USD fest.

