Palantir Aktie News: Palantir tendiert am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Palantir. Mit einem Kurs von 21,65 USD zeigte sich die Palantir-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Palantir-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr bei 21,65 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Palantir-Aktie sogar auf 21,82 USD. In der Spitze fiel die Palantir-Aktie bis auf 21,54 USD. Bei 21,70 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Palantir-Aktien beläuft sich auf 1.084.898 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,50 USD. Dieser Kurs wurde am 08.03.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palantir-Aktie somit 21,27 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.05.2023 bei 9,47 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palantir-Aktie 128,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Palantir ließ sich am 06.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit 0,01 USD je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite standen 634,34 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 525,19 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 05.08.2024 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,329 USD je Palantir-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Wettbewerb mit NVIDIA, Microsoft & Co.: Oracle steigert generative KI-Fähigkeiten

Palantir-Aktie bricht trotzdem ein: Palantir mit Ergebnisplus

KI-Hype, "Magnificent Seven" & Co.: Mausert sich Palantir zum neuen Microsoft?