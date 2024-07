Fokus auf Aktienkurs

Palantir Aktie News: Palantir verbilligt sich am Dienstagnachmittag

16.07.24 16:09 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 28,08 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 28,08 USD. Die Palantir-Aktie sank bis auf 27,70 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,15 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 2.322.791 Palantir-Aktien den Besitzer. Am 15.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 29,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palantir-Aktie. Bei einem Wert von 13,69 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.09.2023). Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 51,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palantir-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Palantir am 06.05.2024 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,78 Prozent auf 634,34 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 525,19 Mio. USD in den Büchern gestanden. Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Palantir wird am 05.08.2024 gerechnet. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,329 USD je Palantir-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie Investor und Palantir-Gründer Peter Thiel um KI-Branche besorgt: NVIDIA verdient das ganze Geld Generative KI wird 1,3 Billionen Dollar-Markt: Wird Palantir nach NVIDIA der nächste Profiteur? Palantir-Aktie hoffnungslos überbewertet? Analyst senkt den Daumen - Palantir-Aktie nach Kurseinbruch wieder etwas fester

