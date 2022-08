Palantir Aktie News: Palantir am Nachmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Palantir 9,53 EUR

Die Palantir-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 3,8 Prozent bei 9,35 EUR. Die Abwärtsbewegung der Palantir-Aktie ging bis auf 9,35 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.689 Palantir-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2021 bei 24,80 EUR. Gewinne von 62,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2022 (6,20 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Palantir veröffentlichte am 08.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 473,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 375,64 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2022 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,058 USD je Palantir-Aktie.

