Palantir Aktie News: Palantir am Vormittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Palantir gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Palantir-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 15,34 USD ab.

Der Palantir-Aktie ging im AMEX-Handel die Puste aus. Um 22:15 Uhr verlor das Papier 2,4 Prozent auf 15,34 USD. Die Abwärtsbewegung der Palantir-Aktie ging bis auf 15,33 USD. Mit einem Wert von 15,74 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Palantir-Aktie belief sich zuletzt auf 43.587 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.08.2023 auf bis zu 20,19 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 5,93 USD. Abschläge von 61,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Palantir ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Palantir hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,01 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 533,32 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 473,01 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Palantir am 07.11.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Palantir-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,225 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie im Fokus: Was Investoren über Palantir wissen sollten

Palantir bei Umsatz und Gewinn im Rahmen der Erwartungen

Ausblick: Palantir zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal