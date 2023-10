Palantir Aktie News: Palantir am Montagnachmittag billiger

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 16,95 USD abwärts.

Die Palantir-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 16,95 USD abwärts. Der Kurs der Palantir-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 16,68 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 17,24 USD. Zuletzt wurden via New York 1.350.906 Palantir-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,24 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palantir-Aktie somit 16,23 Prozent niedriger. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,93 USD ab. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 186,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Palantir ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,01 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 533,32 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 473,01 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Palantir-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 05.11.2024.

Experten taxieren den Palantir-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,228 USD je Aktie.

