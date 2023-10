Palantir Aktie News: Palantir am Montagvormittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im AMEX-Handel ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 17,34 USD abwärts.

Die Palantir-Aktie musste um 22:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 17,34 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Palantir-Aktie ging bis auf 17,28 USD. Mit einem Wert von 18,10 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 40.595 Palantir-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 20,19 USD. Dieser Kurs wurde am 02.08.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 16,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,93 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palantir-Aktie mit einem Verlust von 65,83 Prozent wieder erreichen.

Palantir veröffentlichte am 07.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,01 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 533,32 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 473,01 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Palantir am 02.11.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Palantir rechnen Experten am 05.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,228 USD je Aktie in den Palantir-Büchern.

