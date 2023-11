Palantir Aktie News: Palantir tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Palantir gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Palantir-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 19,72 USD nach.

Die Palantir-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 19,72 USD. Das Tagestief markierte die Palantir-Aktie bei 19,63 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 19,81 USD. Zuletzt wurden via New York 1.032.082 Palantir-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,37 USD) erklomm das Papier am 15.11.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,30 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 5,93 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Mit einem Kursverlust von 69,95 Prozent würde die Palantir-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 02.11.2023 hat Palantir in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Palantir in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 558,16 USD im Vergleich zu 477,88 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Palantir am 14.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,246 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie springt an der NYSE zweistellig hoch: Palantir mit klarem Gewinnplus

Kann die Palantir-Aktie weiter vom KI-Hype profitieren?

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison