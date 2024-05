Palantir Aktie News: Palantir zieht am Nachmittag an

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Palantir. Im New York-Handel gewannen die Palantir-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 15:53 Uhr wies die Palantir-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 21,87 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die Palantir-Aktie bis auf 21,90 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,72 USD. Der Tagesumsatz der Palantir-Aktie belief sich zuletzt auf 592.682 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,50 USD erreichte der Titel am 08.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,40 USD. Dieser Wert wurde am 19.05.2023 erreicht. Abschläge von 52,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Palantir-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Palantir gewährte am 06.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 634,34 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 525,19 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 05.08.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Palantir-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,329 USD fest.

