Palantir Aktie News: Palantir präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Die Aktie von Palantir gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Palantir-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 14,24 EUR zu.

Die Palantir-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:03 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 14,24 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Palantir-Aktie bisher bei 14,30 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 14,08 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 44.387 Palantir-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 18,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palantir-Aktie derzeit noch 29,74 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 5,59 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palantir-Aktie derzeit noch 60,74 Prozent Luft nach unten.

Palantir gewährte am 08.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit -0,01 USD je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite standen 533,32 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 473,01 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2023 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palantir einen Gewinn von 0,226 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

