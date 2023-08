Palantir Aktie News: Palantir am Vormittag im Aufwind

So entwickelt sich Palantir

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Palantir. Die Aktie legte zuletzt in der AMEX-Sitzung 0,8 Prozent auf 15,47 USD zu.

Die Palantir-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 15,47 USD. Die Palantir-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,70 USD aus. Bei 15,26 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Zuletzt wechselten via AMEX 33.339 Palantir-Aktien den Besitzer.

Bei 20,19 USD erreichte der Titel am 02.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 23,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,93 USD ab. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 161,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palantir am 08.08.2023 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,01 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 533,32 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palantir einen Umsatz von 473,01 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 07.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Palantir-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,226 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

