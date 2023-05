Palantir Aktie News: Palantir am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Palantir 9,57 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 12:03 Uhr 1,4 Prozent auf 9,58 EUR. Die Palantir-Aktie legte bis auf 9,58 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,50 EUR. Bisher wurden heute 95.300 Palantir-Aktien gehandelt.

Am 09.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 11,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palantir-Aktie derzeit noch 23,70 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 5,59 EUR. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 41,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Palantir veröffentlichte am 08.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit 0,02 USD je Aktie genauso viel verdiente. Palantir hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 525,19 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 446,36 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Palantir wird am 09.08.2023 gerechnet.

Experten taxieren den Palantir-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,215 USD je Aktie.

