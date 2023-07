Palantir Aktie News: Palantir am Nachmittag mit Abschlägen

Kurs der Palantir

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 17,36 USD.

Die Palantir-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 17,36 USD. Die Palantir-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,19 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,83 USD. Bisher wurden via New York 3.095.018 Palantir-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 17,89 USD erreichte der Titel am 18.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,02 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 5,93 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 65,87 Prozent.

Am 08.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit 0,02 USD je Aktie genauso viel verdiente. Im abgelaufenen Quartal hat Palantir 525,19 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 446,36 USD erwirtschaftet worden.

Palantir dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 07.08.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Palantir rechnen Experten am 05.08.2024.

In der Palantir-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,329 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

KI-Hype bringt NYSE-Titel C3.ai-Aktie 185 Prozent Kursplus seit Jahresstart: Leerverkäufer treiben die Kurse

NYSE-Titel Palantir-Aktie hat ihren Wert innerhalb von einem Jahr nahezu verdoppelt - ist das Papier noch immer ein Kauf?

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison