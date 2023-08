Palantir Aktie News: Palantir am Mittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 3,4 Prozent auf 12,56 EUR nach.

Das Papier von Palantir befand sich um 12:03 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 3,4 Prozent auf 12,56 EUR ab. Die Palantir-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,51 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 12,90 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 147.740 Palantir-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,48 EUR an. Gewinne von 47,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,59 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 55,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palantir am 08.08.2023. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,01 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 533,32 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palantir 473,01 USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,226 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

