Palantir Aktie News: Anleger greifen bei Palantir am Montagnachmittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von Palantir gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Palantir-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 15,39 USD.

Die Palantir-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 15,39 USD. Bei 15,46 USD markierte die Palantir-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 15,18 USD. Bisher wurden via New York 958.220 Palantir-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.08.2023 bei 20,24 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (5,93 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 61,50 Prozent könnte die Palantir-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Palantir am 07.08.2023 vor. Palantir hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,01 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz wurden 533,32 USD gegenüber 473,01 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Palantir wird am 07.11.2023 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palantir einen Gewinn von 0,227 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

