Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Palantir im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Palantir. Zuletzt stieg die Palantir-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 174,09 USD.

Das Papier von Palantir legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,4 Prozent auf 174,09 USD. Zwischenzeitlich stieg die Palantir-Aktie sogar auf 174,99 USD. Bei 170,26 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Palantir-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.900.699 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2025 auf bis zu 189,45 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palantir-Aktie. Am 21.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,72 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 79,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Palantir-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Palantir am 04.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Palantir 0,06 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 1,00 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 678,13 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Palantir am 10.11.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Palantir-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,644 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie: Rekordwachstum trifft auf Kurskorrektur - lohnt der Einstieg jetzt?

Palantir-Aktie im Blick: Gegenwind - Einsatz in Deutschland nur unter bestimmten Voraussetzungen

Palantir-Aktie bleibt nach Kooperation mit britischem Unternehmen im Fokus