Palantir Aktie News: Palantir am Mittwochvormittag mit Kursplus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Palantir. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 17,84 USD zu.

Im AMEX-Handel gewannen die Palantir-Papiere um 22:15 Uhr 2,8 Prozent. Die Palantir-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,02 USD aus. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 17,18 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Palantir-Aktien beläuft sich auf 54.592 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 02.08.2023 auf bis zu 20,19 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 5,93 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 66,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palantir am 07.08.2023 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 533,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 473,01 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Palantir dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,228 USD je Aktie in den Palantir-Büchern.

