Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag gesucht

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 42,23 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 42,23 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Palantir-Aktie bei 42,44 USD. Bei 42,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.247.639 Palantir-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.10.2024 markierte das Papier bei 44,39 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie. Bei 14,48 USD erreichte der Anteilsschein am 02.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie ist somit 65,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palantir-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Palantir ließ sich am 05.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 678,13 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 533,32 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Palantir am 04.11.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,356 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

