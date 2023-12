Palantir Aktie News: Palantir macht am Mittag Boden gut

Kursverlauf

Die Aktie von Palantir gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Palantir-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 16,80 EUR nach oben.

Um 11:57 Uhr sprang die Palantir-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 16,80 EUR zu. Bei 16,87 EUR erreichte die Palantir-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 16,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Palantir-Aktien beläuft sich auf 61.652 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.11.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 18,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,59 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 66,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 02.11.2023 legte Palantir die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 558,16 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palantir 477,88 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Palantir am 14.02.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Palantir-Gewinn in Höhe von 0,246 USD je Aktie aus.

