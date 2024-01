Palantir Aktie News: Palantir legt am Freitagmittag zu

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Palantir. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,1 Prozent auf 15,29 EUR zu.

Die Palantir-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:02 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 15,29 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Palantir-Aktie bei 15,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,13 EUR. Von der Palantir-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.397 Stück gehandelt.

Am 21.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,85 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,83 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,15 EUR am 25.01.2023. Abschläge von 59,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Palantir am 02.11.2023 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Palantir in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 558,16 USD im Vergleich zu 477,88 USD im Vorjahresquartal.

Am 05.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Palantir dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.02.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,246 USD je Aktie in den Palantir-Büchern.

