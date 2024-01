Aktienkurs im Fokus

Palantir Aktie News: Palantir wird am Nachmittag ausgebremst

19.01.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Palantir gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 16,35 USD.

Werte in diesem Artikel Aktien Palantir 15,00 EUR 0,10 EUR 0,67% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Der Palantir-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 16,35 USD. Die Palantir-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 16,29 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,60 USD. Von der Palantir-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 838.010 Stück gehandelt. Am 22.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,84 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 6,13 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 62,51 Prozent. Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palantir am 02.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 477,88 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 558,16 USD ausgewiesen. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 12.02.2025. Von Analysten wird erwartet, dass Palantir im Jahr 2023 0,246 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie NASDAQ-Titel Apple-Aktie, Microsoft-Aktie & Co.: Diese Aktien performen laut Wedbush-Analyst Dan Ives im "Jahr der KI" stark NASDAQ-Titel Tesla-Aktie zugekauft: ARK-Investorin Cathie Wood nutzt Kursschwäche und erhöht Tesla-Beteiligung NYSE-Titel Palantir-Aktie vor gigantischem Bull Run? Darum erhöht Cathie Wood bei der KI-Aktie Palantir ihren Einsatz

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com