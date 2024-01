Palantir Aktie News: Palantir macht am Vormittag Boden gut

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Palantir. Zuletzt ging es für das Palantir-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 16,42 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 0,2 Prozent auf 16,42 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Palantir-Aktie bei 16,79 USD. Bei 16,79 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 29.116 Palantir-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 21,80 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,81 Prozent. Am 20.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,68 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palantir-Aktie derzeit noch 59,31 Prozent Luft nach unten.

Am 02.11.2023 hat Palantir die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD in den Büchern gestanden. Palantir hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 558,16 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 477,88 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 05.02.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Palantir rechnen Experten am 12.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,246 USD je Aktie in den Palantir-Büchern.

