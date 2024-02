Palantir Aktie News: Palantir am Vormittag mit Einbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Palantir gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Palantir-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,8 Prozent bei 24,44 USD.

Die Palantir-Aktie stand in der New York-Sitzung um 22:15 Uhr 3,8 Prozent im Minus bei 24,44 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Palantir-Aktie bis auf 24,40 USD. Bei 24,96 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.269.945 Palantir-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2024 bei 25,52 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Palantir-Aktie 4,42 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 7,20 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2023). Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 239,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Palantir-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Palantir am 05.02.2024 vor. Mit einem EPS von 0,08 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit 0,04 USD je Aktie genauso viel verdiente. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palantir im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 608,35 USD. Im Vorjahresviertel waren 508,62 USD in den Büchern gestanden.

Am 06.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,330 USD je Palantir-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie nach starken Umsatzzahlen zweistellig im Plus: Palantir übertrifft die Erwartungen

Microsoft-Aktie, Palantir-Aktie, AMD-Aktie: Diese drei KI-Titel könnten sich abseits von NVIDIA lohnen

Milliarden-Meilenstein für ElevenLabs: Startup für künstliche Intelligenz setzt neue Maßstäbe in der KI-Branche