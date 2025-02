Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir tendiert am Nachmittag südwärts

Palantir im Fokus

Die Aktie von Palantir gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Palantir gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 123,15 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 123,15 USD. Im Tief verlor die Palantir-Aktie bis auf 122,25 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 124,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.885.704 Palantir-Aktien umgesetzt.

Bei 125,00 USD markierte der Titel am 18.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 1,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 20.04.2024 auf bis zu 20,33 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 83,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie.

Nachdem Palantir seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Palantir ließ sich am 03.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,03 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,04 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 827,52 Mio. USD – ein Plus von 36,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palantir 608,35 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Palantir am 12.05.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Palantir-Gewinn in Höhe von 0,534 USD je Aktie aus.

