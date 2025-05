Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Montagnachmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Palantir gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Palantir gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 126,94 USD abwärts.

Die Palantir-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 126,94 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Palantir-Aktie ging bis auf 124,33 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 124,84 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.767.814 Palantir-Aktien.

Am 15.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 133,47 USD an. Gewinne von 5,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,64 USD. Derzeit notiert die Palantir-Aktie damit 515,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Palantir-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Palantir ließ sich am 05.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von 0,05 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 39,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 883,86 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 634,34 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Palantir am 11.08.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,583 USD je Palantir-Aktie.

