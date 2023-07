Palantir Aktie News: Palantir am Nachmittag gesucht

Blick auf Palantir-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Plus bei 18,62 USD.

Die Palantir-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 18,62 USD. Kurzfristig markierte die Palantir-Aktie bei 18,78 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 18,04 USD. Bisher wurden via New York 2.433.113 Palantir-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,78 USD. 0,89 Prozent Plus fehlen der Palantir-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,93 USD am 28.12.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 68,17 Prozent.

Am 08.05.2023 hat Palantir in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palantir im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 525,19 USD. Im Vorjahresviertel waren 446,36 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 05.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,329 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

