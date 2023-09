Palantir Aktie News: Palantir am Nachmittag mit Einbußen

Aktie im Blick

Die Aktie von Palantir gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Palantir-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 15,14 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,1 Prozent auf 15,14 USD. Die Palantir-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,13 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,34 USD. Zuletzt wurden via New York 560.037 Palantir-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 20,24 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.08.2023). 33,65 Prozent Plus fehlen der Palantir-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 5,93 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palantir-Aktie mit einem Verlust von 60,87 Prozent wieder erreichen.

Am 07.08.2023 hat Palantir in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 473,01 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 533,32 USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Palantir wird am 07.11.2023 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palantir-Aktie in Höhe von 0,228 USD im Jahr 2023 aus.

