Palantir Aktie News: Palantir am Nachmittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Um 15:53 Uhr stieg die Palantir-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 17,27 USD. Den Tageshöchststand markierte die Palantir-Aktie bei 17,48 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,48 USD. Bisher wurden heute 835.773 Palantir-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.08.2023 bei 20,24 USD. Gewinne von 17,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,93 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palantir-Aktie mit einem Verlust von 65,69 Prozent wieder erreichen.

Palantir ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Palantir mit -0,01 USD je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite standen 533,32 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 473,01 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Palantir am 02.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Palantir.

Von Analysten wird erwartet, dass Palantir im Jahr 2023 0,228 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

