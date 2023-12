Palantir Aktie News: Palantir verbilligt sich am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Palantir. Die Palantir-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 16,40 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 1,1 Prozent auf 16,40 EUR. In der Spitze fiel die Palantir-Aktie bis auf 16,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,35 EUR. Bisher wurden heute 25.278 Palantir-Aktien gehandelt.

Am 21.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,96 EUR an. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 17,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 5,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 192,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Palantir ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Palantir in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 558,16 USD im Vergleich zu 477,88 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.02.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Palantir im Jahr 2023 0,246 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

